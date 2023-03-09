Турция смягчила позицию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Турция ожидает от Финляндии и Швеции полного выполнения меморандума для членства в НАТО. Скандинавские страны добились определенного прогресса, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает Hurriyet, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, некоторые шаги, которые сделали Швеция и Финляндия для выполнения меморандума, являются удовлетворительными, но весь процесс еще не завершен.

При этом Калын добавил, что Стокгольм пообещал более эффективно работать с законом, который является одним из условий одобрения Турцией членства Швеции в НАТО.

"Мы будем продолжать внимательно следить за шагами, связанными с борьбой с терроризмом. Мы выразили нашу решимость. Наши соответствующие подразделения обменялись подробной информацией со своими коллегами. Мы четко заявили. Мы выступаем за полное выполнение соглашения. Мы поддерживаем решение НАТО о расширении" , - отметил представитель президента Турции.

Напомним, после того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скандинавской стране не стоит рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО.

При этом в турецком МИД заверяли, что они могут рассмотреть заявку Финляндии на членство в Альянсе отдельно от шведской.