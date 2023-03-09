США ввели санкции против китайских компаний за помощь Ирану и России

США ввели санкции против нескольких китайских компаний, помогающих Ирану в производстве военных беспилотников Shahed, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Так, под американскими ограничениями оказались пять юридических и одно физическое лицо. Сами компании базируются в Китае, но поставляют в Иран компоненты для летательных аппаратов, в том числе для беспилотников.

Отмечается, что китайские компании поставляли комплектующие для Иранской авиастроительной промышленной компании, которая занимается производством дронов-камикадзе Shahed-136.

В результате введенных сегодня санкций будут заморожены все находящиеся в США активы попавших в список фигурантов. Американским резидентам запрещено осуществлять какие-либо транзакции с попавшими под санкции компаниями и их дочерними структурами.

Кроме того, любое финансовое учреждение не из США также может попасть под санкции, если предоставит свои услуги компаниям из санкционного списка.

Отметим, с осени прошлого года российский агрессор использует закупленные в Иране дроны-камикадзе Shahed-136 и схожие модели для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Так, рано утром 9 марта состоялся очередной массированный обстрел Украины, в ходе которого захватчики использовали 8 иранских беспилотников Shahed-136/131. Половину из них удалось сбить силами украинской ПВО.

В феврале стало известно, что Иран начал модифицировать передаваемые россиянам дроны-камикадзе, чтобы сделать их еще более смертоносными. Их оснастили боеголовкой нового типа с радиальным кумулятивным эффектом, что может привести к большей площади поражения.