Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прогресс в выполнении Украиной рекомендаций для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении в Twitter главы государства.

"Во время разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен осудили сегодняшние ракетные атаки России. Приветствовали новый пакет санкций ЕС и договорились о дальнейшем давлении на агрессора" , - говорится в сообщении.

During a call with @vonderleyen we condemned today’s Russia’s missile attacks. Welcomed new package of sanctions and agreed on further pressure on Russian aggressor. Discussed ???????? progress in implementation of @EU_Commission recommendations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2023

"Подробно обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году" , - добавил президент.

Напомним, на саммите Украина-ЕС Киев задекларировал цель уже в 2023 году начать переговоры о вступлении, а Брюссель в свою очередь согласился передать промежуточную оценку выполнения семи рекомендаций весной.

Как известно, Украина вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС получила семь предварительных условий, но сейчас неясно, приведет ли их выполнение к началу переговоров о вступлении.

По оценке консорциума экспертных организаций, средний уровень выполнения Украиной требований ЕС в контексте кандидатского статуса превысил 5 баллов по 10-балльной шкале.