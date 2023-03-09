ОВА: В Житомирской области введены графики отключения света

В Житомирской области с четверга, 9 марта, будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба Житомирской ОВА.

Как сообщили в ведомстве, отключения будут происходить по секторам.

Если ваш адрес в указанный период времени находится в красной зоне, то вероятность отключения составляет 75-100%.

Если ваш адрес в желтой зоне, то вероятность отключения – 25-50%. В белой – электроэнергия гарантирована при условии отсутствия аварийных отключений или плановых работ.

Напомним, россияне сегодня, 9 марта, в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине.

Позже стало известно, что в результате атаки в Житомире нет воды, света и отопления.

Также коммунальные службы продолжают заниматься ликвидацией последствий ракетных обстрелов по инфраструктуре Украины. Однако в Житомирской и Харьковской областях ситуация с энергоснабжением остается достаточно сложной.