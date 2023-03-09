Область Беларуси решила сотрудничать с Крымом: в МИД отреагировали

Руководство Витебской области Беларуси подписало с так называемыми "властями" оккупированного Крыма соглашение о сотрудничестве. В МИД Украины назвали документ "ничтожным", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Витебский облисполком и Совет министров Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о создании рабочих органов по линии исполнительной власти, также была согласована подготовка плана реализации соглашения на 2023-2025 годы" , — говорится в сообщении.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал это соглашение "ничтожным".

"Соглашение о сотрудничестве между Витебской областью Беларуси и оккупированным Крымом ничтожно, поскольку оно заключено в нарушение законодательства Украины… Посольству Украины в Минске также поручено направить ноту протеста в МИД Беларуси" , — отметил он.

Кроме того, МИД инициирует введение санкций в отношении главы Витебского облисполкома Александра Субботина.

Как сообщалось, 28 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину немедленно заключить мир с Россией.