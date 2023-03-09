Воздушные силы показали обломки ракет, сбитых над Украиной

Воздушные силы ВСУ обнародовали фотографии ракет, которые были сбиты в небе над Украиной утром 9 марта, сообщает Деловая столица.

Снимки крылатых ракет выложены в соцсети.

"Обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101, сбитые 9 марта 2023 противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины" , — сказано в сообщении.

Как сообщалось, войска РФ 9 марта нанесли удар по нескольким регионам Украины, запустили более 80 ракет. В Киеве госпитализировали двух раненых. В Харькове прозвучала серия взрывов, после чего в части города пропал свет. В Одессе — попадания в частный дом и объект критической инфраструктуры. На Львовщине погибли четыре человека. В Житомире проблемы со светом и водой. В трех областях ограничили электроснабжение.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что характерной особенностью ночной ракетной атаки 9 марта стало то, что она была распределена на волны.

Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что отличием ракетного удара России по Украине 9 марта от предыдущих атак является большой спектр вооружений. В частности, было применено много гиперзвуковых ракет "Канжал". По его словам, были сбиты 34 крылатых ракеты из 48, восемь управляемых авиационных ракет и 8 БПЛА "Шахед".