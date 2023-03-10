ВСУ контратаковали в Бахмуте: карты боев ISW

Украинские военные провели контратаку на востоке Бахмута, а также во временно оккупированной Волновахе поразили место стоянки техники боевиков ЧВК "Вагнера".﻿ Об этом, со ссылкой на отчет ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Луганское направление: войска РФ спустя недели не смогли продвинуться у Белогоровки

Войска РФ 9 марта наносили массированные удары по линии Купянск – Сватово - Кременная. По сообщению Генерального штаба Украины, российские войска провели безуспешные операции в направлении Гряниковки (54 км к северо-западу от Сватово), Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и Спорного ( 25 км к юго-востоку от Кременной).

Российский блогер утверждал, что оккупанты вели бои к северо-западу от Кременной в районе балки Журавка (18 км к северо-западу). Другой российский источник сообщил, что российским силам не удалось продвинуться в районе Белогоровки, несмотря на недели наступательных операций.

Донецкое направление: ВСУ контратаковали оккупантов в Бахмуте

Российские войска 9 марта продолжали наступательные действия в районе Бахмута. Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что боевики полностью захватили Дубово-Васильевку (6 км к северо-западу от Бахмута). Опубликованные 9 марта кадры с геолокацией подтверждают, что войска РФ, вероятно, захватили населенный пункт.

По данным российского блогера, украинские силы вели контратаки в восточной части Бахмута, хотя эксперты ISW не наблюдали никаких визуальных подтверждений этой информации. На кадрах с геолокацией, опубликованных 8 марта, видно, что российские силы добились незначительных успехов в южной части Бахмута вдоль трассы T0513.

Известный российский блоггер утверждал, что ВСУ отступили с позиций южнее Авдеевки на укрепленные позиции в промзоне самого города. По данным росСМИ, оккупанты перерезали участок трассы Н-20 возле Веселого и атаковали в направлении Александрополя (17 км к северу от Авдеевки).

Южное направление: ВСУ нанесли удар по технике врага в Волновахе

ВСУ нанесли удар системой HIMARS по российскому транспортному узлу в Волновахе Донецкой области. Снимки с геолокацией показывают серьезные повреждения здания и некоторых автобусов. Российские источники утверждали, что в результате удара было уничтожено 10 гражданских автобусов. Сообщается, что боевики "Вагнера" использовали автобусы для перевозки личного состава через южную Украину.

Напомним, в последние недели ситуация на Бахмутском направлении снова ухудшилась. Российские СМИ утверждают, что оккупанты захватывают Бахмут в кольцо, а Украина якобы начала выводить войска.

Президент Владимир Зеленский опроверг эту информацию и поручил военным собрать помощь для Бахмута. Глава государства отмечает, что город не оцеплен. По его словам, оборона Бахмута позволяет ВСУ параллельно готовить контрнаступление.