Ситуация на фронте на утро 10 марта: информация Генштаба

За прошедшие сутки, 9 марта, россияне запустили по Украине 95 ракет разного базирования, 8 беспилотников Shahed, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"В минувшие сутки РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушает нормы международного гуманитарного права" , — отметили в ведомстве.

Всего за сутки противник совершил пуск 95 ракет разного базирования. 34 из них сбили бойцы сил обороны. Также россияне нанесли 31 авиационный удар, в том числе запустили 8 беспилотников Shahed, половину из которых также уничтожили. Совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

"Противник не оставляет попыток окружить Бахмут. Основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. В минувшие сутки наши воины отразили на них 102 атаки захватчиков" , — говорят в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка — без существенных изменений. Россия сохраняет военное присутствие на территории Беларуси, однако формирования наступательных группировок не зафиксировано. В то же время, россияне продолжают инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области. За прошедшие сутки обстреляли из артиллерии Елине Черниговской области, Середина-Буду и Атинское — Сумской и Казачью Лопань, Стрелечью, Красное, Волчанск и Бологовку на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение. Обстрелял, в частности, Новомлынск, Двухлетнюю, Гряниковку, Западное, Кисловку, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, Невское, Диброву и Червонопоповку в Луганской области, а также Раздоловку Донецкой области.

На Бахмутском – не прекращает штурм Бахмута. ВСУ отбили многочисленные атаки в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск.

На Авдеевском и Шахтерском — совершал безуспешные наступательные действия недалеко от Красногоровки, Каменки, Водяного, Северного, Первомайского, Невельского, Марьинки, Победы, Новомихайловки и Угледара Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное.

На Запорожском и Херсонском — оккупанты обороняются. Обстрелам подверглись районы Времевки, Новоселки и Новополя Донецкой области, Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Каменского — Запорожской, а также Михайловка и Херсон.

"В очередной раз российские захватчики, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз минометным обстрелам оккупантов подверглись жители города Олешки" , — добавляют в штабе.

В Рубежном Луганской области оккупанты размещают солдат в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. Военные оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.