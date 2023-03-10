МИД России объявил о персональных санкциях в отношении 144 граждан стран Балтии

МИД России объявил о персональных санкциях в отношении 144 граждан Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает Европейская правда.

В заявлении сказано, что этот шаг сделан, в частности, как ответная мера на лоббирование странами Балтии антироссийских санкций и "разжигание русофобских настроений".

Отмечается, что в "стоп-лист" занесены наиболее враждебно настроенные к России министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты из Латвии, Литвы и Эстонии.

"Внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям на русскоязычное население, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачку киевского режима вооружением" , - отмечается на сайте МИД РФ.

Сам список имен пока не появился.