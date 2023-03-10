МИД России объявил о персональных санкциях в отношении 144 граждан стран Балтии
МИД России объявил о персональных санкциях в отношении 144 граждан Эстонии, Латвии и Литвы, сообщает Европейская правда.
В заявлении сказано, что этот шаг сделан, в частности, как ответная мера на лоббирование странами Балтии антироссийских санкций и "разжигание русофобских настроений".
Отмечается, что в "стоп-лист" занесены наиболее враждебно настроенные к России министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты из Латвии, Литвы и Эстонии.
"Внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к развернутой властями этих государств варварской кампании по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, гонениям на русскоязычное население, переписыванию истории, героизации нацизма и проводимой преступной линии на эскалацию украинского конфликта и накачку киевского режима вооружением", - отмечается на сайте МИД РФ.
Сам список имен пока не появился.