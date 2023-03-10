Генштаб: Защитники за сутки уничтожили 870 оккупантов и самолет

Россия в войне против Украины уже потеряла 156 990 военных, 3 448 танков, 6 742 ББМ, 2 107 беспилотников и 304 самолета, сообщает Украинская правда.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.23 ориентировочно составили: