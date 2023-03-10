Разведка Британии: Почему растет интервал между ракетными ударами РФ

Интервал между волнами ракетных ударов РФ растет, поскольку сейчас России, вероятно, нужно накопить только что произведенные ракеты для того, чтобы удар имел достаточную силу для подавления украинской ПВО.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Украинская правда.

Британская разведка отмечает, что 9 марта 2023 года Россия провела волну из не менее 80 ударов большой дальности по объектам критической инфраструктуры Украины. Во время атаки Россия применила крылатые ракеты, ракеты ПВО класса "земля-земля", иранские беспилотные летательные аппараты одностороннего поражения, а также необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования.

Это была первая большая волна дальних ударов с 16 февраля 2023 года и, вероятно, одна из крупнейших с декабря 2022 года. Украинские официальные лица сообщили о по меньшей мере 11 погибших гражданских лиц.