СБУ задержала экс-директора "Антонова"

Служба безопасности сообщила﻿ о подозрении бывшим гендиректору ГП "Антонов", и.о. заместителя гендиректора, а также заместителю директора по авиационной безопасности в препятствовании законной деятельности ВСУ, что привело к захвату Гостомельского аэродрома и уничтожению самолета АН-225 "Мрия".

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, речь идет о бывшем директоре Сергее Бычкове, бывшем заместителе директора Михаиле Харченко, и бывшем начальник по авиабезопасности Александре Нетесове, который, по данным источников, выехал из Украины.

"По материалам следствия, накануне полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите" , - говорится сообщении ведомства.

Сообщается, что такие преступные действия привели к временному захвату стратегически важного аэродрома, окружающих населенных пунктов и уничтожению "Мрии".

По данным следствия, в течение января - февраля 2022 года Национальная гвардия была проинформирована о возможной эскалации военного конфликта со стороны России на территории Украины.

Во исполнение распоряжения Генштаба ВСУ Нацгвардия должна была организовать мероприятия по усилению охраны и обороны отдельных объектов, в том числе аэродрома.

Однако, должностные лица государственного предприятия помешали этому. Они лишили их возможности вовремя принять меры по охране и обороне аэродрома.

Такие действия привели к гибели человека и причинению телесных повреждений различной степени тяжести еще двум лицам. Уничтожение самолета АН-225 "Мрия", повреждение других самолетов и автотранспортных средств предприятия.

Кроме того, был утрачен контроль над стратегическим военным объектом с последующей временной оккупацией близлежащих населенных пунктов Киевской области.

Двум фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности также бывшего заместителя гендиректора ГП "Антонов", который сейчас скрывается от правосудия. Он объявлен в розыск.