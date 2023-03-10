ГУР: Россия месяц накапливала ракеты, для удара по Украине

По данным разведки, Россия осуществила массированный удар по Украине 9 марта ракетами, которые смогла произвести за месяц, с учетом дефицита высокоточного вооружения.﻿﻿ Об этом сообщила пресс-служба ГУР со ссылкой своего представителя Андрея Юсова, сообщает Украинская правда.

"Рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, который они сегодня имеют. Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства" , - заявил Юсов.

По его словам, фактически те ракеты, которые российский ВПК смог произвести за месяц, оккупанты потратили на украинские трансформаторы.

Юсов уточнил, что российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами связан с тем, что россияне пытаются наверстать расход боеприпасов через производство, но производить в должном количестве они не могут.