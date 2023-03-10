Инфляция в Украине замедлилась: как изменились цены за год

Потребительские цены в Украине в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 24,9% что меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (26,0%).﻿ Об этом, со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, месячная инфляция замедлилась до 0,7% (в январе - 0,8%). С начала года цены выросли на 1,5%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в Украине за год подорожали на 31,8%. Больше всего подорожали яйца - на 80,3% и фрукты - на 74,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 22,4%, на одежду и обувь на 4,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 5,2%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 27,9%, здравоохранение на 20,2%, транспорт - на 33,6% (в т.ч. топливо - на 42,0%), цены на связь выросли на 13,2%, на отдых и культуру на 16,4%, на образование - на 9,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 23,0%, разные товары и услуги на 19,3%.

Напомним, потребительские цены в Украине в 2022 году выросли на 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 18,7%.