ОГП: Януковича будут заочно судить за незаконное пересечение границы

Бывшего президента Украины Виктора Януковича будут заочно судить за незаконное пересечение границы в 2014 году и подстрекательство к дезертирству, сообщает Новое время.

Вместе со сбежавшим президентом будут судить также начальника службы его охраны.

"При участии прокуроров Офиса генерального прокурора судом принято решение об осуществлении специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента Украины" , – сообщили в Офисе генерального прокурора.

23 февраля 2014 года бывший президент вместе с начальником службы своей безопасности и представителями РФ, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-агрессора дважды незаконно пересекли госграницу Украины и переправили через нее не менее 20 человек в РФ.