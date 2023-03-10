Зеленский рассказал, кому выгодно обвинять Украину в подрыве "Северного потока"

Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов "Северный поток". В то же время обвинения в нашу сторону выгодны тем, кто желает замедлить помощь ВСУ или достичь других целей, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

"Чтобы замедление было помощи Украине. Мы четко понимаем в какой сети информационно, где это появлялось, на каких медиаплощадках каких государств, как это могло быть" , — заявил президент.

По словам президента, обвинения в сторону Украины является неправильным, поскольку это играет на руку России. В то же время сегодня наша страна борется не только со страной-оккупантом, но и людьми, которые заинтересованы только в прибыли, когда их бизнес пострадал из-за мощных санкций или снижения товарооборота с государством террористом.

"Много разных параллельных процессов к сожалению идут. Есть государства третьи, дающие обходить санкции России. С одной стороны поддерживают Украину, наш суверенитет, даже что-то Украине передают для "галочки", а с другой стороны делают обходы санкций, где зарабатывают десятки млрд долларов и по сравнению с довоенным периодом имеют увеличенный товарооборот с Россией" , — добавил Зеленский.

Президент отметил, что вышеупомянутые страны есть также в составе ЕС и НАТО.

"Я бы на это обращал внимание и анализировал для кого такая дезинформация нужна. Украинцы точно этого не делали" , — отметил Зеленский.

Напомним, издание New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что российские газопроводы "Северный поток" взорвали украинские диверсанты, действовавшие самостоятельно и без указания Киева.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство не имеет никакого отношения к авариям на российских газопроводах.

США и Германия призвали не обсуждать возможные версии взрывов на российских магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а дождаться обнародования официальных результатов расследования.