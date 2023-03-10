Лукашенко посетит Иран: подпишут документы в сферах взаимного интереса

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко совершит официальный визит в Иран 12-13 марта. Там он проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Пул Первого".

Сообщается, что темой переговоров в Тегеране будет развитие двусторонних отношений стран с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

Встреча лидером пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны также обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Они уделят внимание ситуации в регионе и в мире в целом.

Отмечается, что по итогам переговоров будет "подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса".

Кроме того, Лукашенко должен провести встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, главой Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Указано, что одним из центральных событий визита Лукашенко будет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.

Напомним, что недавно Лукашенко ездил в Китай, чтобы наладить "дружеские отношения". В Госдепе США отметили, что таким образом Пекин пытается усилить свое взаимодействие с Россией.

Тем временем в Пентагоне заявили, что РФ пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном.

Кроме того, по данным CNN, Россия отправляет в Иран захваченные в Украине Javelin для создания аналогов.