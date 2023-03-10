Песков: Восстановление отношений между Россией и Украиной — неизбежно

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что восстановление отношений между Россией и Украиной — неизбежно, поскольку обе страны расположены по соседству, сообщает Деловая столица.

Пескова цитируют российские пропагандистские СМИ.

"Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское надувательство украинского населения, все равно в стране остаются ручьи трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений. А они неизбежны, потому что мы — соседи, очевидно, мы об этом и раньше говорили" , — спикер президента РФ.

Напомним, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в России продолжают подготовку к переговорам с Украиной поскольку понимают, что на поле боя они победить не смогут.