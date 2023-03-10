В Грузии заявили, что протесты в стране подогревают вернувшиеся из Украины бойцы

Сторонники Михаила Саакашвили, участвовавшие в военных действиях в Украине, подогревают проведение митингов в Грузии, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление одного из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", вице-спикера парламента Гию Вольского журналистам.

Он заявил, что бывшие военные прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию.

"Можно сказать, наверное, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников "Нацдвижения", это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс" , - сказал Вольский.

Он также считает, что в стране есть определенная группа, которая пытается помешать "развитию политических процессов". В частности, он указал на лидера "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Грузии 8 марта, правоохранители задержали бойца, воевавшего против России на стороне Украины - Надима Хмаладзе.

Напомним, МВД Грузии сообщило, что грузинских митингующих, задержанных во время протестов в Тбилиси и еще не доставленных в суд, отпущены из СИЗО.

Ранее мы сообщали, что часть задержанных на протестах в Тбилиси перевели в другие города.