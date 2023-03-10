Норвегия в сотрудничестве с США передает Украине еще два взвода NASAMS

Норвегия передает Украине еще два полностью укомплектованных взвода системы противовоздушной обороны NASAMS в сотрудничестве с Соединенными Штатами - в дополнение к двум, которые США передали ранее, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении правительства Норвегии.

"Украина оказалась перед критической необходимостью защищаться от ракетных ударов, и Норвегия поможет в этом" , - отметил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Норвегия в сотрудничестве с США предоставляет два взвода NASAMS. По информации в открытых источниках, взвод насчитывает 3-4 пусковые установки, каждая из которых несет шесть ракет AMRAAM, также радиолокационную станцию, пункт управления огнем и еще единицу техники с электрооптической камерой.

"Они предоставляются в дополнение к двум взводам, предоставленных США прошлой осенью. NASAMS зарекомендовали себя как эффективная система. Еще два взвода существенно усилят способность Украины защищать свои города и критическую инфраструктуру. Норвегия также обеспечит обучение украинских военных по использованию и обслуживанию системы" , - отмечается в заявлении.

Как уточняет в своем материале NRK, Норвегия предоставляет пусковые установки, тогда как США - радиолокационные станции для них.

Норвегия внесла свой вклад и в подготовку к развертыванию двух взводов, которые ранее предоставили США.

Министр обороны Норвегии 10 марта был с визитом в Киеве и встречался с украинским коллегой Алексеем Резниковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также почтил память погибших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора.