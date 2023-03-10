Кабмин выделил 5 млн гривен на строительство и ремонт энергетики

Правительство выделило 5 миллионов гривен на проект по строительству и ремонту энергетической инфраструктуры, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 5 млн гривен на реализацию экспериментального проекта по строительству и ремонту энергетической инфраструктуры" , - сообщил Шмыгаль.

По его словам, цель проекта - восстановление объектов энергетики таким образом, чтобы они отвечали требованиям безопасности военного времени.

"Средства направим Государственному агентству восстановления и развития, которое будет работать в координации с Минэнерго, ГСЧС, Генштабом ВСУ и операторами критической инфраструктуры" , - пояснил премьер.

Он также подчеркнул, что уже в ближайшее время ожидает увидеть конкретные результаты этого проекта.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что в Украине будут строить подземные укрытия для защиты энергообъектов.