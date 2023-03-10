Подоляк: В этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким

В этом году сезон в Крыму будет горячим и очень жарким. Все увидят, что "к Украине нужно относиться не только с уважением, но и с большим страхом", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Василию Голованову.

"(Сезон в Крыму в этом году будет — ред.) горячим и очень жарким. Украина объяснит, что к ней нужно относиться не только с уважением, а с большим страхом. Когда ты приходишь в наш дом, ты втрое больше заплатишь в финале" , — сказал Подоляк.

По его словам, это будет выглядеть очень эффектно, потому что внимание стран с "нестабильными" режимами будет приковано к Крыму.

"Они увидят главное — справедливость всегда выглядит гораздо эффектнее, чем зло, даже если это зло имеет триколор на лбу" , — подчеркнул советник.

Напомним, ранее так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что на полуострове "нестандартно", но в "плановом" режиме строят линию обороны.