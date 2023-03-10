Bloomberg: Путин может принять участие во встрече лидеров G20 на саммите в Индии

Российский диктатор Владимир Путин может принять участие во встрече лидеров G20 на саммите в Индии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Пока Кремль планирует его участие в саммите, хотя окончательное решение еще не принято. Официальные лица РФ на этой неделе перенесли даты проведения ежегодного экономического форума во Владивостоке, намеченного накануне саммита 9-10 сентября. Такой шаг делает возможным визит Путина в Индию.

Формально Индия пригласила Путина на саммит G20 и Кремль согласился. Но в прошлом году под давлением США и их союзников в связи с войной Путин отказался от планов посетить встречу в Индонезии. Он также пропустил встречу G20 в Риме годом ранее, когда планировал вторжение в Украину.

"Однако с ноября Кремль оказался в группе менее изолированным. На встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели в начале марта Россия и Китай отвергли формулировки войны" , - говорится в материале.

Bloomberg пишет, что Россия усилила свою позицию осенью после того, как США и их союзники договорились увеличить поставки оружия в Украину.

На аналогичной встрече министров финансов и глав центральных банков G-20 не удалось достичь консенсуса по формулировкам. Россия перестала присылать на такие встречи высокопоставленных экономических чиновников, считая их участие бессмысленным. Индийский лидер не проводил ежегодных личных встреч с Путиным в прошлом году всего второй раз за последние два десятилетия.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не поехал на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправили министра иностранных дел Сергея Лаврова.

При этом Кремль долгое время не мог определиться, поедет ли Путин на саммит. Издание Bloomberg сообщало, что глава РФ не улетит на Бали, поскольку Кремль хочет обезопасить его от потенциальной напряженности и конфронтации с мировыми лидерами.