Bloomberg: США ужесточат ограничения на экспорт микрочипов в Китай

Администрация президента США Джо Байдена работает над ужесточением ограничений на экспорт в Китай оборудования для производства полупроводников. Правительство намерено объявить об ограничениях уже в следующем месяце, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Bloomberg.

Власти проинформировали американские компании, что намерены объявить об ограничениях уже в следующем месяце. Согласно имеющимся данным, администрация Байдена планирует координировать свои действия с Нидерландами и Японией.

На этой неделе правительство Нидерландов заявило, что планирует ввести новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай для защиты национальной безопасности.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил в четверг, что Китай решительно выступает против ограничений как средства вмешательства и ограничения нормальных экономических и торговых обменов между китайскими и голландскими компаниями.