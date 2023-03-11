СМИ: Британия призвала спонсоров Олимпиады поддержать запрет участия россиян

Правительство Великобритании обратилось к компаниям-спонсорам Олимпийских игр с призывом давить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что министр культуры Великобритании Люси Фрейзер призвала британских исполнительных директоров мировых партнеров МОК, в частности Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, повлиять на решение комитета, который склоняется к ослаблению запрета для россиян и белорусов.

"Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены. Мы уверены, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях.

Пока наши беспокойства и отсутствие конкретных деталей относительно работоспособной модели "нейтралитета" не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует позволить вернуться к соревнованиям" , – говорится в письме министра к спонсорам.

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