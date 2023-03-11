МИД РФ отреагировал на возможное переименование на Московию

Поручение президента Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю изучить возможность переименования России в Московию является "свидетельством попытки создания "анти-России", сообщает Украинская правда.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Бункерный (россияне уже некоторое время называют так Зеленского – ред.) каждый день доказывает нашу правоту.

Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России".

Предыстория:

Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагает официально переименовать название "Россия" на "Московия" и заменить термины "российский" на "московский", а "Российская Федерация" – на "Московская федерация".