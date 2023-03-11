СМИ: В Нидерландах окончательно отменили все коронавирусные ограничения

Правительство Нидерландов в пятницу приняло решение отменить последние из действующих мер по коронавирусу - в частности требование самотестирования на COVID-19 в случае симптомов, а также остальные карантинные меры, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Dutch News.

Как заявил журналистам министр здравоохранения Нидерландов Эрнст Кейперс, коронавирус теперь будет лечиться как любая другая инфекция дыхательных путей. В стране закроют центры тестирования в регионах и не будут объявлять новую волну вакцинации против COVID-19.

Такой шаг Кейперс объяснил тем, что в Нидерландах "почти все" уже выработали определенный уровень устойчивости к коронавирусу, и он сейчас менее серьезный, чем был.

"Завершая последние меры противодействия коронавирусу, мы оставляем позади чрезвычайный период, который мы не забудем быстро. И мы не должны его забывать, потому что коронавирус все еще с нами и останется с нами" , - подчеркнул глава нидерландского Минздрава.

Первый случай коронавируса в Нидерландах был обнаружен чуть более трех лет назад. С тех пор COVID-19 зафиксировали у примерно 8,6 миллиона жителей страны, из которых более 47 000 человек умерли.

Кроме того, каждый восьмой нидерландец, который переболел коронавирусной болезнью, сообщает о длительных жалобах на здоровье, а десятки тысяч страдают от так называемого долговременного ковида.

Решение правительства Нидерландов об отмене ограничительных мер было принято на фоне роста заболеваемости. В пятницу 884 нидерландца находились на стационарном лечении с коронавирусом, из них 31 - в отделении интенсивной терапии.

Институт общественного здоровья Нидерландов в начале недели заявлял, что несмотря на снижение уровня циркуляции COVID-19 "все еще существуют группы уязвимых людей, которые имеют более высокий риск серьезных заболеваний".