Укрэнерго: В четырех областях Украины действуют сетевые ограничения

По состоянию на утро субботы, 11 марта, продолжается восстановление энергосистемы после 15 массированной ракетной атаки и 18 атаки дронами, сетевые ограничения действуют на Житомирщине и в отдельных регионах Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В Харькове после аварийного ремонта частично возвращена в работу одна из тепловых электростанций и восстановлена работа одного из объектов магистральных сетей НЭК "Укрэнерго".

Сейчас критическая инфраструктура города полностью оживлена. Работа продолжается над возможностью полного восстановления электроснабжения города и области.

Сложная ситуация остается на Житомирщине, часть потребителей без электроснабжения, действуют графики почасовых отключений.

Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровщины и Николаевщины.

Уровень потребления по сравнению с прошлой субботой, 4 марта, снизился благодаря потеплению. Следовательно, имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

Сетевые ограничения, которые сейчас применены в регионах, вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за вражеских ракетных обстрелов 9 марта.

Напомним:

В результате российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в четверг, 9 марта, пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.