Дания рассчитывает передать Украине первые Leopard 1 в течение весны

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал ориентировочные сроки передачи Украине танков Leopard 1 в рамках визита на немецкое предприятие FFG, занимающееся их ремонтом, сообщает Европейская правда.

"Я очень рад, что посетил FFG. Я был там, чтобы увидеть, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается, и мы сможем отправить их как можно быстрее" , - цитирует Поульсена пресс-служба Минобороны Дании.

"Горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу большим и важным пожертвованием, и мы все еще надеемся, что сможем доставить первые танки в Украину весной" , - добавил он.

Дания начала проект по восстановлению танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля 2023 года. Первым этапом проекта является скорейшая поставка танков для двух батальонов - что эквивалентно примерно 80 танкам - в кратчайшие сроки.

Ожидается, что первые Leopard 1 будут готовы весной и будут использоваться для обучения украинских военных. Также в рамках совместной инициативы Украина получит запасные части и комплект боеприпасов к танкам.

"Наше сотрудничество по передаче такого большого количества танков Leopard 1 согласуется с поставками танков в Украину другими странами, и наш совместный проект подчеркивает важность сотрудничества между странами и промышленностью. Это имеет решающее значение для дальнейшей поддержки Украины" , - подчеркнул Поульсен.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что Украина должна получить 80 Leopard 1 до конца года, а первые два десятка должны поступить "до лета".