Генерал Сырский на фронте: Оборона Бахмута не дает РФ продвигаться вперед

Силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед. Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, уже не за горами, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Указано, что Сырский находится на важнейших участках фронта вместе со своими подразделениями, где украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать город.

"Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед" , — сообщил генерал-полковник.

Сырский подчеркнул, что настоящие герои сейчас — это защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт, и "не жалея ни себя, ни врагов наносят ему максимальные потери".

"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами" , — отметил командующий Сухопутными войсками.

Также сообщается, что Сырский постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем.