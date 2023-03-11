РФ созывает Совбез ООН, чтобы обсудить "русофобию": реакция Кислицы

Россия решила созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "русофобии", который, по словам Кремля, не позволяет успешно завершить его военную кампанию против Украины. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица резко отреагировал на циничные инициативы Москвы, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в Twitter.

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса"" , — пишет Кислица.

Комментируя абсурдность такой "повестки" страны-агрессора для созыва Совбеза ООН, постпред назвал случай клиническим.

"Здесь не в попкорн, здесь санитары нужны" , — резюмирует дипломат.

Пост в сети Кислица сопровождал видео фрагмента из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" с известными фразами одной из героинь "и тебя вылечат…"