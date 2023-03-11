МВД: Подразделения "Гвардии наступления" почти сформированы, идет набор в резерв
Уже 28 тысяч добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления" и на сегодня практически все подразделения уже сформированы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"28 тысяч заявлений от добровольцев мы уже приняли (по состоянию на 12 февраля сообщали о 27 тысячах заявлений - ред.). В первую очередь заявки проходили через Центры предоставления административных услуг и через сайт. Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор.
Обучение практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают.
Обучение будут продолжаться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГПСУ и Нацполиции, которые все сейчас называются "Гвардией наступления".
Подразделения в основном сформированы. Мы набираем уже дополнительно добровольцев, чтобы иметь резерв на будущее".
Предыстория:
- 2 февраля Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.
- 3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.
- Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых – возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.
- Спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук объяснял, что плановая мобилизация и создание добровольческих бригад "Гвардии наступления" призваны в первую очередь сформировать резервы, штурмовые подразделения и обеспечить возможность ротации военных для выполнения задач по обороне государства.