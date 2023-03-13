Генштаб: ВСУ уничтожили еще 710 солдат РФ и 8 танков

Согласно данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 710 оккупантов, 8 танков 16 артиллерийских систем и другую технику врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 59800 (+710) человек ликвидировано,

танков – 3474 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 6774 (+5) ед,

артиллерийских систем – 2503 (+16) ед,

РСЗО - 493 (+0) ед,

средств ПВО – 259 (+0) ед,

самолетов – 304 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2109 (+1) ед,

крылатых ракет – 907 (+0) ед,

кораблей / катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5354 (+6) ед,

специальной техники – 251 (+9) ед.