Сырский: Вагнеровцы пытаются прорваться в центр Бахмута

Ситуация в Бахмуте остается сложной, группа Вагнера пытаются прорваться к центральным районам города, сообщил командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский. У себя в Telegram он написал, что штурмовые отряды Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск, сообщает Новое время.

"В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город" , — отметил Сырский.

Бои за Бахмут продолжаются с июля 2022 года. Украинские защитники продолжают удерживать город на фоне постоянных штурмов российских войск, которые безуспешно пытаются окружить и захватить Бахмут.

На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ЧВК Вагнера и других регулярных частей армии России. В Минобороны оценивают ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными. Западные разведки оценивают общие потери оккупантов за время штурмов Бахмута от 20 до 30 тысяч.

28 февраля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Она подчеркнула, что оборона города является военным, а не политическим решением.

Украинское военное командование объясняет, что, обороняя Бахмут, ВСУ достигают следующих целей: