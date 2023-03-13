США создали фонд для финансирования банков после краха SVB

Федеральная резервная система США предоставит дополнительное финансирование, чтобы помочь банковской системе функционировать после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, сообщает Экономическая правда.

"Этот шаг усилит способность банковской системы защищать депозиты и обеспечивать непрерывное предоставление денег и кредитов экономике" , - говорится в заявлении ФРС.

С целью предоставления дополнительной ликвидности банкам будет создана новая Программа срочного финансирования банков (BTFP), которая будет предлагать кредиты сроком до одного года банкам, пенсионным фондам, кредитным союзам и другим учреждениям под залог казначейских обязательств США, долговых обязательств агентств и тому подобное.

В ФРС считают, что программа станет дополнительным источником ликвидности под залог высококачественных ценных бумаг, что избавит учреждения от необходимости быстро продавать эти ценные бумаги в нестабильные периоды.

Для поддержки финансирования программы Министерство финансов США планирует выделить до 25 млрд долл из Стабилизационного фонда бирж. В то же время Федеральный резерв не ожидает, что возникнет потребность в использовании этих дополнительных средств.

Федеральная корпорация страхования депозитов и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда, который бы позволил регуляторам поддерживать больше депозитов в банках, оказавшихся в затруднительном положении после краха Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank).

Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет, после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов забеспокоилась и начала забирать депозиты.