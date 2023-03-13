SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим импортером оружия в мире

Украина заняла третье место среди импортеров оружия в мире в 2022 году, ее опережают только Катар и Индия﻿. Об этом говорится в отчете, опубликованном исследовательским институтом SIPRI в Стокгольме, сообщает Деловая столица.

В результате военной помощи США и многих европейских государств после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Украина стала третьей из крупнейших импортеров основных вооружений в 2022 году (после Катара и Индии) и 14-ой – за период с 2018-го по 2022 годы.

"На Украину приходится 2,0% мирового импорта вооружений за пятилетний период" , – говорится в отчете SIPRI.

Согласно отчету, из 29 государств, поставлявших Украине в 2022 году вооружения, основными поставщиками были США, на долю которых пришлось 35% всего украинского импорта вооружений в течение года, Польша (17%), Германия (11%), Великобритания (10%) и Чехия (4,4%).

Многие из вооружений, поставленных в 2022 году, были бывшими в употреблении из существующих запасов, в том числе 228 артиллерийских орудий и примерно 5000 управляемых артиллерийских ракет из США, 280 танков из Польши и более 7000 противотанковых ракет из Великобритании.

В SIPRI подчеркивают, что поставки оружия Украине в 2022 году были жизненно важны для украинских усилий по остановке российского наступления.

В целом импорт основных вооружений европейскими государствами увеличился на 47%, если сравнивать периоды 2013–2017 и 2018–2022 годов, в то время как глобальный уровень международных поставок оружия снизился на 5,1%.

В мировом экспорте вооружений доля США увеличилась с 33 до 40 процентов, а доля России сократилась с 22 до 16 процентов.