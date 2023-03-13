Си Цзиньпин планирует встретиться с Путиным - Reuters

По данным Reuters, глава Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщает Украинская правда.

О намерениях Си Цзиньпина приехать в Россию на следующей неделе сообщили Reuters люди, знакомые с этим вопросом.

Планы визита появились на фоне предложения Китая выступить посредником в достижении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку России со стороны Китая.