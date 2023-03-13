ЕС продлил персональные санкции против РФ еще на полгода

Евросоюз продлил персональные санкции против почти 1500 физических и 205 юридических лиц из России из-за захватнической войны против Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"Замораживание активов и запрет въезда для 1473 человек и 205 юрлиц, примененных ЕС за действия, направленные на подрыв территориальной целостности Украины, продлены на шесть месяцев" , - написал он.

Он подчеркнул, что, несмотря на некоторые спекуляции, из списка никого не исключили.

Напомним, ранее Венгрия пыталась заблокировать санкции Евросоюза против российских олигархов.

К тому же, в ЕС объяснили решение об отмене санкций против матери основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Между тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что блок почти исчерпал лимит санкций против РФ, поэтому государствам ЕС следует сосредоточиться на финансовой и военной помощи Украине.