Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским – WSJ

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после его встречи з российским диктатором Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.﻿﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

"Прямой разговор с Зеленским, если он состоится, ознаменует собой важный шаг в усилиях Пекина сыграть роль миротворца в Украине, что до сих пор скептически воспринималось в Европе. Это также укрепит авторитет Пекина как мирового посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву между Саудовской Аравией и Ираном" , - пишет WSJ.

Сообщается, что возможная встреча Си с украинским президентом будет виртуальной.

По данным источников издания, визит главы Китая в Россию и возможный разговор Си с Зеленским отражают стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве для прекращения войны в Украине.

Также сообщается, что Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию, хотя, по словам собеседников, его полный маршрут еще не утвержден.