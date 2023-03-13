В Україні можуть змінити умови виплат переселенцям

В Україні можуть змінити умови виплат переселенцям
Фото: Pixabay

В Україні можуть змінити механізм нарахування допомоги внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, ймовірно, скасують норму, згідно з якою переселенці втрачають виплати, якщо під час перевірки їх не було за адресою проживання.﻿ Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пишет Василина Копитко, РБК-Украина.

Що зміниться для переселенців

Лубінець звернувся до прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля та віцепрем'єр-міністра України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, згідно з якою переселенці втрачають виплати, якщо під час перевірки з'ясувалося, що їх не було за адресою проживання.

"Наголошую, що перевіряти, де перебувають ВПО в умовах воєнного стану - невиправдано, а люди, які гостро потребують грошової допомоги, можуть її безпідставно позбутися. Однак, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже була встановлена ​​судом", - заявляє чиновник.

Омбудсмен наголосив, що переселенців, як правило, не попереджають про таку перевірку. А перевіряльники можуть навідатись за місцем проживання, коли людина на роботі або вийшла у справах. Втім у висновку комісії буде вкажуть, що ВПО відсутня за місцем проживання.

У разі позитивного розгляду цього звернення Урядом, припиняться перевірки ВПО і тоді виплати переселенцям збережуться.

Які виплати отримують переселенці у 2023 році

2023 року фіндопомога українцям виплачується автоматично. Сума виплат складає:

  • 3 000 гривень - дітям та громадянам з інвалідністю;
  • 2 000 гривень - решті всіх громадян.

Допомогу виплачують цим категоріям громадян:

  • які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані;
  • у яких непридатне для проживання або зруйноване житло і вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат;
  • які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії.
  • хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;
  • громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що в Україні було зареєстровано понад 4,8 млн переселенців станом на початок січня 2023 року.

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