В Україні можуть змінити умови виплат переселенцям
В Україні можуть змінити механізм нарахування допомоги внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, ймовірно, скасують норму, згідно з якою переселенці втрачають виплати, якщо під час перевірки їх не було за адресою проживання. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пишет Василина Копитко, РБК-Украина.
Що зміниться для переселенців
Лубінець звернувся до прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля та віцепрем'єр-міністра України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, згідно з якою переселенці втрачають виплати, якщо під час перевірки з'ясувалося, що їх не було за адресою проживання.
"Наголошую, що перевіряти, де перебувають ВПО в умовах воєнного стану - невиправдано, а люди, які гостро потребують грошової допомоги, можуть її безпідставно позбутися. Однак, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже була встановлена судом", - заявляє чиновник.
Омбудсмен наголосив, що переселенців, як правило, не попереджають про таку перевірку. А перевіряльники можуть навідатись за місцем проживання, коли людина на роботі або вийшла у справах. Втім у висновку комісії буде вкажуть, що ВПО відсутня за місцем проживання.
У разі позитивного розгляду цього звернення Урядом, припиняться перевірки ВПО і тоді виплати переселенцям збережуться.
Які виплати отримують переселенці у 2023 році
2023 року фіндопомога українцям виплачується автоматично. Сума виплат складає:
- 3 000 гривень - дітям та громадянам з інвалідністю;
- 2 000 гривень - решті всіх громадян.
Допомогу виплачують цим категоріям громадян:
- які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані;
- у яких непридатне для проживання або зруйноване житло і вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат;
- які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії.
- хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;
- громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після початку повномасштабного вторгнення.
Зазначимо, що в Україні було зареєстровано понад 4,8 млн переселенців станом на початок січня 2023 року.