Кулеба: Вступление Украины в ЕС и НАТО также в интересах для самой Европы

Членство Украины в ЕС и НАТО не должно рассматриваться как благотворительность или откуп, поскольку это представляет интерес и для самой Европы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на саммите Украина-Оксфорд 2023 "Европейские горизонты для Украины".

"Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности" , - заявил Кулеба.

По словам министра, неопределенность относительно членства Украины очень опрометчива.

"Удержание на периферии" лишь будет побуждать дальнейшую российскую агрессию, не являющуюся в интересах Европы. "Не надо оглядываться на то, что скажут в Москве. С Путиным (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) все кончено. Он выложил все свои карты на стол. Он банкрот. Но Украина должна победить, чтобы он не получил вознаграждение за все совершенное. Мы обязательно получим ее при прочной и своевременной поддержке партнеров" , - добавил министр.

Напомним, что, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, Украина должна провести анализ всех процедур и процессов в государстве, чтобы не тратить попусту время на переговорах с ЕС.

Как отметил заместитель председателя ОП по международной политике Андрей Сибига, Украина хочет получить "дорожную карту" для вступления в НАТО во время ближайшего саммита в июле.