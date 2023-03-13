В Украине продали еще один морской порт: кто стал победителем аукциона

Компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева стала победителем повторного приватизационного аукциона по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта, который прошел 13 марта, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается в системе Прозорро.Продажи.

"Укрдонинвест", основателем и конечным бенефициаром которой является Виталий Кропачев, предложила 220 млн 0,1 тыс грн.

В торгах также участвовали ООО "Порт Аккерман" (окончательное предложение - 97 млн грн) и ЧАО "Мостострой ЮА" (конечное предложение - 220 млн грн).

При этом "Укрдонинвест" участвовала в январе этого года в аукционе по продаже порта "Усть-Дунайск" и готов был заплатить за него чуть более 200 млн грн. Компания проиграла ООО "Эликсир Украина", начальное предложение которого было выше.

Стартовая цена, которую определили на повторный аукцион, - 93,78 млн грн. На первом аукционе, который не состоялся, стартовая цена была вдвое выше - 187,6 млн грн.

Порт специализируется на перегрузке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерновых грузов.

Напомним:

Сообщалось, что Фонд госимущества 3 марта проведет приватизационный аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Стартовая цена - 187,6 млн грн (без НДС).

Фонд госимущества не смог приватизировать Белгород-Днестровский морской торговый порт с первой попытки - назначенный на 3 марта аукцион признали несостоявшимся.

Как сообщил начальник регионального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях Александр Славский, участники не подали заявки.

Морской порт "Усть-Дунайск" был продан на аукционе во вторник, 17 января, за 201 миллион гривен - приватизация морского порта состоялась впервые в истории Украины.