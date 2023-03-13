Бывший нардеп от Регионов Царев: Янукович планировал развалить Украину

Бывший президент-беглец Виктор Янукович располагал планом развала Украины с выходом из ее состава западных областей, сообщает Деловая столица.

Об этом бывший нардеп от Партии Регионов, который поддерживает Россию, Олег Царев рассказал в интервью местным пропагандистам.

По словам Царева, Янукович хотел изменить Конституцию, как это в своих странах сделали глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Согласно плану, тогдашний президент Украины мог баллотироваться на должность неограниченное количество раз, а в ответ якобы планировалась вспышка сепаратизма на территории западных областей страны.

"Расскажу вам то, что никому раньше не рассказывал. Я держал в руках документ, разработанный аналитиками "Партии регионов", в котором рассматривался сценарий пожизненного президентства Януковича" , – рассказал предатель Царев.

По словам коллаборанта, в реализации плана якобы мог принять участие тогдашний нардеп, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Было очевидно, что, выстраивая дружеские отношения с Российской Федерацией, добиваясь роста экономики, повышения уровня жизни, все это можно сделать реально. Два президентских срока, изменение Конституции, еще два срока … Тягнибок, получавший деньги, в том числе, и из касс Партии регионов, стал бы выступать за сепаратизм, за отделение ряда западных областей в автономное образование, не поддерживающее центральную власть. Ну а центральной власти пришлось бы, скрепя сердце, согласиться" , – рассказал Царев.

Украинский журналист и блоггер Денис Казанский подчеркнул, что своим признанием экс-"регионал" оправдал необходимость Революции Достоинства, в результате которой свергли Януковича.

"Это признание в том, что Янукович и его команда были российской агентурой, и имели четкий план уничтожения своей страны. Своим признанием Царев полностью оправдал необходимость Майдана, и подтвердил, что у украинцев не было другого выхода, кроме как защищать свою страну" , — пишет Казанский в Twitter,

Журналист добавил, что Олег Царев свел на нет все усилия российской пропаганды по этому поводу.

"Почти 10 лет российская пропаганда доказывала, что Майдан был государственным переворотом, что якобы Майдан спровоцировал войну, а если бы майдана не было, то Янукович бы сам со временем ушел, и все было мирно и хорошо. И вот Царев несколькими фразами разгромил это вранье" , — подчеркнул Денис Казанский.

Казанский констатировал, что, после прихода Януковича к власти мирного сценария для Украины уже не существовало.

"Просто до Майдана Россия с помощью Януковича планировала захватить всю страну, за исключением западных областей. А после Майдана смогла захватить только Крым и часть восточных регионов" , — резюмировал журналист и блоггер.

Царев признался, что у Януковича и Партии регионов, когда они еще были при власти, существовал план развала Украины. Янукович собирался переписать конституцию, чтобы вечно оставаться президентом, и таким образом спровоцировать западные области Украины на сепаратизм. pic.twitter.com/hxjSwp7Kze — Денис Казанський (@den_kazansky) March 13, 2023

Как сообщалось, в январе суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Виктора Януковича по делу о расстреле протестующих на Евромайдане.

Кроме того, в марте суд разрешил заочный процесс над бывшим президентом-беглецом по делу об организации незаконной переправки лиц через госграницу и за подстрекательство к дезертирству.