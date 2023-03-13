Bloomberg: ЕС одобрит совместный план закупок боеприпасов для Украины

Европейский союз на следующей неделе подпишет совместный план закупок боеприпасов для Украины. Однако блок зашел в тупик в вопросе о том, как обеспечить Киев 155-мм снарядами, которые ему необходимы в этом году, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники отмечают, что ЕС пытается найти способ удовлетворить неотложные потребности Украины в боеприпасах, несмотря на то, что страны-члены уже достигли политического согласия относительно предоставления Киеву дополнительных снарядов.

Украинские власти заявили, что в этом году Вооруженным силам понадобится 1 млн патронов. По подсчетам Эстонии, такое количество снарядов обойдется в 4 млрд евро.

Украина использует в среднем от 60 тысяч до 210 тысяч снарядов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет возможность производить только 25 тысяч снарядов в этот период времени. Между тем, Россия выпускала от 20 тысяч до 60 тысяч снарядов в день.

Собеседник издания заявил, что страны ЕС еще не сообщили, сколько денег они готовы выделить в этом году на покупку боеприпасов и как эти средства будут структурированы.

Некоторые страны хотели бы видеть обязательное финансирование, пропорциональное размеру экономики каждого государства, в то время как другие хотят, чтобы любые взносы были добровольными.

Новое финансирование - это в основном политическое решение для государств-членов. Ожидается, что этот вопрос - наряду с согласованием количества снарядов, которые будут поставляться, - выйдет на первый план во время встречи министров иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе, перед саммитом лидеров в Брюсселе, где эта тема также будет стоять на повестке дня.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить на совместную закупку боеприпасов для Украины миллиард евро.

Однако министр обороны Украины Алексей Резников считает, что этой суммы будет недостаточно. По его словам, нужно выделить в четыре раза больше.

Ранее сообщалось, что Пентагон запросит 170 млрд долларов на ракеты и замену боеприпасов, поставляемых Украине.