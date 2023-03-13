США предоставит почти 120 млн долларов финансовой помощи медицине Украины

США предоставит Украине 118,5 млн долларов на помощь в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Финансирование рассчитано на два года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница правительства Украины.

Глобальный координатор США по СПИДу Джон Н. Нкенгасонг анонсировал выделение общего финансирования Украине в сумме 118,5 млн долларов сроком на два года.

Отмечается, что из них 59,5 млн долларов планируется выделить в 2024 году и еще 59 млн. долларов - в 2025 году.

"Двухлетнее финансирование будет введено впервые. Кроме этого, Глобальный фонд также анонсировал выделение 157 млн долларов помощи на 2024-2026 годы" , - говорится в сообщении.

PEPFAR

Это чрезвычайная инициатива Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Она заключается в оказании технической помощи и определенного объема непосредственных услуг, обеспечивающих максимальное качество, масштабы охвата и результативность национальных мероприятий по ответу на эпидемию ВИЧ/СПИД.

Напомним, что правительство Украины попросило Соединенные Штаты расширить военную помощь для Вооруженных сил. В частности, власти попросили передать противоброневые бомбы, содержащиеся в кассетных снарядах MK-20.

В пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки сообщили о предоставлении Украине более 10 млрд долларов финансовой помощи.