Прокуратура: РФ обстреляла "Ураганами" города в Донецкой области, есть погибшая
Российские оккупанты в понедельник обстреляли из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган" города Константиновку и Авдеевку Донецкой области, в результате чего погиб один человек и пятеро получили ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Прокуратура сообщает, что разрушениям подверглись частные домовладения, многоэтажки, хозяйственные постройки, автомобили, а также асфальтовое покрытие.
В результате атаки на Авдеевку погибла 46-летняя женщина, в Константиновке 4 мужчин и женщина в возрасте от 25 до 73 лет получили осколочные ранения различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
На местах работают прокуроры, правоохранители и спасатели.
Что этому предшествовало:
- Днем глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал о ракетном ударе по школе в Авдеевке, в результате чего погибла женщина.