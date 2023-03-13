Госдеп: Россия и Китай согласовали пропаганду и дезинформацию по войне в Украине

Россия и Китай четко согласовали свои действия по пропаганде и дезинформации по поводу войны в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает CNN.

"Соединенные Штаты как страна, Запад как общество, медленно принимали и осознавали степень, до которой Китай и Россия сделали операции в информационном пространстве неотъемлемой частью своих национальных целей" , - заявил он.

Чиновник Госдепа добавил, что Китай и Россия потратили десятки миллиардов долларов на дезинформацию.

По его словам, Москва и Пекин - это "эхо-камера" и "петля обратной связи" в распространении ложных нарративов о войне.

"Они пытаются привлечь все больше внимания, обмениваясь нарративами" , - подчеркнул он.

Чиновник предположил, что эти усилия по дезинформации де-факто спонсируются государством.

Напомним, российская пропаганда запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook.

Кроме того, Россия запустила очередную информационную атаку по поводу Бахмута.