Госстат: Сокращение ВВП Украины в конце прошлого года превысило 31%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2022 года упал на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница Государственной службы статистики Украины.

"Реальный ВВП в IV квартале 2022 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 4,7% (с учетом сезонного фактора)" , - говорится в сообщении.

А уменьшение реального ВВП по сравнению с IV кварталом 2021 достигло 31,4%.

Напомним, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в феврале 2023 года составило 26% (±2%), что лучше показателя января - 32% (±2%).

Министерство экономики Украины пересмотрело прогноз роста валового внутреннего продукта страны в 2023 году. Пока он ухудшился с 3,2% до 1%.