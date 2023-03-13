Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению

Украина заявляет, что заявленная Россией возможность продления зерновой инициативы на 60 дней вместо 120 дней противоречит подписанным вместе с ООН и Турцией документам, сообщает Экономическая правда.

Об этом вице-премьер-министр восстановления Александр Кубраков написал в Twitter.

Он отметил, что соглашение предусматривает не менее 120 дней продления, а затем позиция России о продлении его только на 60 дней "противоречит документу, подписанному Турцией и ООН".

Кубраков добавил, что Украина ждет официальной позиции ООН и Турции как гарантов инициативы.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023

Накануне российская сторона заявила, что "не возражает" продлению зерновой инициативы, которая позволяет экспортировать украинское продовольствие через море, но только на 60 дней.

РФ жалуется, что якобы остаются ограничения, которые мешают реализовывать исключения из санкций для агропродукции РФ.

Отметим, что по данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, объемы перевозок через морские порты РФ в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году превысили показатели 2021 года и достигли 250 млн тонн, что свидетельствует об отсутствии препятствий для российского экспорта.

Напоминаем:

Контракт на экспорт украинского зерна через контролируемое Россией Черное море заканчивается 18 марта.

Ранее СМИ сообщили, что Украина начала онлайн-переговоры с партнерами о продлении Черноморской зерновой инициативы, направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставки зерна на мировые рынки.

Инициатива была основана при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле прошлого года, а в ноябре она была продлена.

Россия заявила, что согласится на продолжение Черноморского зернового соглашения только в том случае, если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей.