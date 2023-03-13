САП: В Украину из Литвы экстрадировали экс-главу правления ГПЗКУ Вовчука

Бывшего председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Петра Вовчука, который подозревается в нанесении государству ущерба на свыше $60 млн, экстрадировали из Литвы в Украину, сообщает UBR.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным следствия, в течение июля-октября 2014 года Вовчук и другие должностные лица корпорации совместно с представителем международного зернотрейдера организовали заключение и выполнение внешнеэкономических контрактов по продаже зерновой продукции по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.

По этой преступной схеме государственное зерно через ряд компаний на условиях наложенных платежей поставляли в Саудовскую Аравию. Однако средства за поставленное зерно так и не были уплачены, в результате чего корпорация получило более $60 млн убытков.

С марта экс-глава ГПЗКУ находился в розыске, но в октябре 2019 года был задержан в Литве, пытаясь получить там убежище. После этого он хотел обжаловать решение суда якобы из-за опасности, вызванной полномасштабным вторжением России.

Стоит отметить, что производства в отношении советника главы правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера пока находятся на рассмотрении в суде. Еще два фигуранта пошли на соглашение со следствием и уплатили нанесенный ими ущерб в сумме $60 тыс., а третий находится в розыске.

Напомним, в конце февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине нет системной коррупции, а с единичными проявлениями коррупция власти немедленно борются.